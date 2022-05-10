Москва, 10 мая, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В Москве на территории мемориально-паркового комплекса героев Первой мировой войны состоится акция «Памяти героев Отечества». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Союзе казаков-воинов России и зарубежья.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Казачьи соревнования

Памятное мероприятие состоится 15 мая по благословению председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством по взаимодействию с казачеством РПЦ, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. В 12:00 мск у часовни Преображения Господня состоится панихида о погибших воинах. Затем у здания кинотеатра «Ленинград» состоится концерт с исполнением военных и казачьих песен, будет развёрнута полевая кухня. Запланирована церемония награждения победителей молодёжного челленджа «Культура наций», в рамках которого ребята поздравили ветеранов войны с Днём Победы, разместив в социальных сетях песни и стихи о Великой Победе и России.

Также будут организованы показательные выступления по фланкировке казачьей шашкой, секция неполной сборки-разборки автомата АК-74, мастер-класс по стрельбе из лука, эстафета «Весёлые старты».