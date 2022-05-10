Белозёрский район, Курганская область, 10 мая, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Курганские полицейские установили личность водителя, насмерть сбившего женщину и уехавшего с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции по региону.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Курганской области Грузовик виновника смертельного ДТП

Вечером 9 мая в селе Белозерское 75-летняя местная жительница, согласно Правилам дорожного движения, шла по обочине навстречу движущемуся транспорту. И её сбил автомобиль, который скрылся с места ДТП. От полученных травм пенсионерка скончалась в районной больнице.

Очевидцы сообщили лишь о том, что наезд на пожилую женщину совершил небольшой грузовик. Дорожные полицейские в ходе розыскных мероприятий обнаружили грузовик «Тойота Дюна» с характерными повреждениями в том же селе Белозерское. Водителем автомобиля оказался 34-летний местный житель, которого полицейские застали в состоянии алкогольного опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 264 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли, двое госпитализированы в результате автоаварии, произошедшей в Белгородской области утром 10 мая.