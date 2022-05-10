Белгород, 10 мая, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Харьковскую область началась регулярная подача электроэнергии из Белгородской области. Высоковольтные линии подключи 8 мая в 15:00 в Купянском, Двуречанском и Великобурлукском районах

ИА REGNUM Электроэнергия

С начала апреля текущего года было прекращено электроснабжение г. Купянска Харьковской области и окружающих его районов со стороны Украины. Без электроснабжения оставались более 120 тысяч жителей в семи административных районах, а электроснабжение жилых кварталов Купянска осуществлялось по графику поочерёдно, с перерывом каждые 4 часа.

Правительством РФ было принято решение о восстановлении электроснабжения потребителей части Харьковской области от энергетической системы России. Ранее между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей существовали линии связи — воздушные линии электропередачи, которые взаимно обеспечивали резервное электроснабжение потребителей. В 2002 году в условиях ухудшения взаимоотношений между Россией и Украиной указанные линии были демонтированы. Исполняя поручение Правительства России, ПАО «Россети» и белгородские энергетики в период с 29 апреля по 08 мая 2022 года заново построили линию электропередачи 110 кВ, соединяющую две энергосистемы.

Силами российских специалистов проложена воздушная линия общей протяжённостью 5,2 км в двухцепном исполнении. В работах были задействованы 57 человек и 30 единиц техники. В результате со стороны Российской Федерации по постоянной схеме подано напряжение на 16 высоковольтных трансформаторных подстанций 110 кВ. Бесперебойным электроснабжением обеспечены жители города Купянска и ещё более 200 населённых пунктов Харьковской области.

«Меня переполняют эмоции. Мы сейчас получили определённую поддержку в виде новых высоковольтных линий, по которым идёт электроэнергия мощностью 45 мегаватт из Российской Федерации. За счёт этого население Купянска будет постоянно получать свет, возобновил работу водоканал, продолжит работу больница, хлебозавод, роддом и вся необходимая инфраструктура. Будет возможность сэкономить бензин и солярку, которыми заправляли электрогенераторы. А самое главное, люди будут заниматься своими первостепенными заботами — растить детей и ухаживать за огородом. Даже в это не простое для всех время хочется, чтобы люди чувствовали себя комфортно», — рассказал журналистам мэр города Купянска Геннадий Мацегора .

Ранее больницы, объекты инфраструктуры и другие жизненно важные социальные объекты обеспечивались электроэнергией при помощи дизельных генераторов. На питание только больницы города Купянска ежедневно тратилось до 150 литров дизельного топлива. Также существовали проблемы с обеспечением электроэнергией продовольственных и промышленных предприятий. Сейчас электричество на все объекты подается в полном объеме с территории Российской Федерации.

9 мая силами российских специалистов бесперебойная подача электроэнергии также была организована в Боровском, Шевченковском, а также в части Изюмкого и Балаклейского районах.