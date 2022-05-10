Белгородская область начала подачу электроэнергии в Харьковскую область
Белгород, 10 мая, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Харьковскую область началась регулярная подача электроэнергии из Белгородской области. Высоковольтные линии подключи 8 мая в 15:00 в Купянском, Двуречанском и Великобурлукском районах
С начала апреля текущего года было прекращено электроснабжение г. Купянска Харьковской области и окружающих его районов со стороны Украины. Без электроснабжения оставались более 120 тысяч жителей в семи административных районах, а электроснабжение жилых кварталов Купянска осуществлялось по графику поочерёдно, с перерывом каждые 4 часа.
Правительством РФ было принято решение о восстановлении электроснабжения потребителей части Харьковской области от энергетической системы России. Ранее между энергосистемами Белгородской и Харьковской областей существовали линии связи — воздушные линии электропередачи, которые взаимно обеспечивали резервное электроснабжение потребителей. В 2002 году в условиях ухудшения взаимоотношений между Россией и Украиной указанные линии были демонтированы. Исполняя поручение Правительства России, ПАО «Россети» и белгородские энергетики в период с 29 апреля по 08 мая 2022 года заново построили линию электропередачи 110 кВ, соединяющую две энергосистемы.
Силами российских специалистов проложена воздушная линия общей протяжённостью 5,2 км в двухцепном исполнении. В работах были задействованы 57 человек и 30 единиц техники. В результате со стороны Российской Федерации по постоянной схеме подано напряжение на 16 высоковольтных трансформаторных подстанций 110 кВ. Бесперебойным электроснабжением обеспечены жители города Купянска и ещё более 200 населённых пунктов Харьковской области.
Ранее больницы, объекты инфраструктуры и другие жизненно важные социальные объекты обеспечивались электроэнергией при помощи дизельных генераторов. На питание только больницы города Купянска ежедневно тратилось до 150 литров дизельного топлива. Также существовали проблемы с обеспечением электроэнергией продовольственных и промышленных предприятий. Сейчас электричество на все объекты подается в полном объеме с территории Российской Федерации.
9 мая силами российских специалистов бесперебойная подача электроэнергии также была организована в Боровском, Шевченковском, а также в части Изюмкого и Балаклейского районах.