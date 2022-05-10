Минск, , 18:49 — REGNUM Белоруссия развернула на территории недалеко от границы с Украиной силы специальных операций. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич, заявление которого обнародовано в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«С целью обеспечения безопасности… на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций (Белоруссии) развернуты на трех тактических направлениях», — сказал он.

Таким образом, отметил Гулевич, белорусская сторона отреагировала на создание вооруженными силами Украины группировки на Южном операционном направлении общей численностью до 20 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу гособоронзаказа на 2022 год заявил, что обладающие «хорошим вооружением» Вооруженные силы Белоруссии способны нанести противнику неприемлемый ущерб.