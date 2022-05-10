Орск, Оренбургская область, 10 мая, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области полуторагодовалая девочка отравилась лекарственным препаратом. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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В ходе разбирательства было установлено, что она осталась без присмотра и употребила препарат. Её госпитализировали.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Также они призывают взрослых не оставлять лекарства в доступных детям местах.