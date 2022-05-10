10 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Только что народ России отметил 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К памяти того знакового для всего мира события не остались безучастными ни наши сподвижники по совместной борьбе, ни враги – что прежние, что новообращённые. Нарастающий вал событий ещё раз подтвердил неизбежность и необходимость идущей на Украине спецоперации и повысил вероятность развития событий по более жёсткому и всеохватывающему сценарию. Истории которого уже более ста лет.

Андрей Сафонов, , 19:41 — REGNUM Снежным комом нарастающие события последних дней, связанные с празднованием 77-летия окончания Второй мировой войны, способны ввести в ступор любого наблюдателя, вне зависимости от уровня его осведомлённости о происходящем и вовлеченности в наблюдаемый процесс. Последствия которого коснутся большинства жителей планеты.

Доллар США Дарья Антонова © ИА REGNUM

По этой причине будет не лишним вспомнить некоторые исторические события и сопоставить их с происходящими на наших глазах. А потому — немного истории давно, казалось бы, ушедших дней.

Прежде всего — о «случайных» совпадениях:

23 декабря 1913 года в США было создано независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки, ныне именуемое Федеральной Резервной Системой (ФРС). А уже через семь месяцев в Сараево — столице Боснии и Герцеговины — случился террористический акт в отношении члена королевской семьи Австро-Венгрии, заказчиков которого так и не нашли. Что послужило предлогом начала Первой мировой войны с активным участием Российской Империи, к тому времени успевшей серьёзно задолжать прочим членам мигом сложившегося военного союза — «Антанты» — по кредитам на стремительную индустриализацию страны. Результат той войны известен: Российская Империя стараниями британских «союзников» рухнула, а члены победившей «Антанты» утратили своё финансовое доминирование в мире. Куда на смену их валютам явился американский доллар, до той поры известный лишь в узких кругах финансистов.

Дальнейший послевоенный рост доллара чуть было не прервала «Великая депрессия» американской экономики, заигравшейся в «свободный» финансовый рынок. Положение отчасти спасли инвестиции в промышленность будущего «Третьего Рейха» и продажи производств — за золото — в советскую Россию. Которых бывшие члены «Антанты» постарались столкнуть в жёсткой схватке, в которую сами же и втянулись. Про финансовое доминирование США по результатам Второй мировой напоминать как-то даже уже и неудобно.

Шли послевоенные годы. Золотые запасы «свободного мира», свезённые в американский Форт-Нокс по результатам Бреттон-Вудского соглашения, таяли. На смену «золотому доллару» пришёл сначала нефтяной, а после падения СССР — так и вовсе «военный», то есть поддерживаемый лишь военным присутствием США в интересующем регионе (то есть — во всём мире)

Хранилище золотого запаса США, 2003 год Cliff

Что теперь, как выясняется (особо красочно — после событий в Афганистане), тоже перестаёт работать. Но не везде: сделанные в «постперестроечный» период американские «заделы» на рубежах России — самой сочной, такой, казалось бы, близкой к собственному финалу добычи — позволяли сохранять евроатлантический оптимизм. Оптовая скупка «национальных элит», проводимая американскими «фараонами финансовых пирамид», и насаждение ставшего привычным с 1918 года национализма в махровых его формах (в «цивилизованной» предвоенной Европе имевшего формы и мелкобуржуазного фашизма, и более «продвинутого» национал-социализма) в российских регионах успехом пока так и не увенчались; хоть и ценой немалой крови и прочих потерь.

Чего не скажешь о ближних наших подступах, пока, слава Богу, не всех. Ярким примером чему является бывшая Украинская ССР — самая населённая, промышленно и экономически развитая республика, выходцы из которой доминировали в руководстве Советского Союза после смерти И. В. Сталина. Результатом как постперестроечного внешнего (западного) влияния, так и упорно «не замечавшегося» руководством СССР взращивания в тех краях «националистического нарыва» стали события, вплотную приведшие наиболее активные «специальные силы» НАТО вплотную к нашим границам. Ответом на что стала вооруженная и такая же «специальная» операция, «Не дожидаясь перитонитов» ©. В результате СВО на Украине прямого удара уже и по нашей территории, с последствиями, более тяжкими, чем проигрыш битвы на «Курской дуге», если бы таковой имел место, удалось избежать. Пока удалось, и только на данном направлении.

Экономические проявления украинского кризиса ждать себя не заставили, с головой выдав «заказчика банкета»: уже 10 мая 2022 г. ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему США с прискорбием сообщила, что «кризис на Украине и рост инфляции в настоящее время стали самыми серьёзными угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой» (цитата приведена в переводе RT). И если с ситуацией на Украине расклад примерно ясен, то вот о причинах мировой инфляции ФРС скромно умалчивает. Так как поддержание уровня потребления американского среднего и условно-среднего класса и является целью благополучия Штатов, по мнению «Демократической партии» США, члена которой в ранге президента имеем возможность регулярно наблюдать, пусть и не без злорадного любопытства. То есть благополучие мелкобуржуазных (по факту, либо по уровню потребления) масс в собственных электоральных (по сути — глобально-имперских) целях и является сиюминутной задачей правящего американского режима. То есть налицо выпячивание интересов группы лиц над прочим населением планеты. В Италии, Испании и многих прочих «членах ЕС» предвоенной поры подобное (по иным признаком «исключительности») называлось фашизмом, в Германии — национал-социализмом.

Штаб-квартира Федеральной резервной системы в Вашингтоне Dan Smith

Такова цель, средство же — спасение обреченного североамериканского доллара, естественным образом завершающего жизненный цикл. Чем аукнулись миру его зарождение в качестве международной валюты и зрелость — мы видели. Старость наблюдаем. А смерть всегда страшна.

Вместо послесловия: Игнорирование вклада народа России в Победу над фашизмом Францией и Австрией, не пригласивших представителей РФ на торжества, оскорбления и насилие (пусть чужими руками) по отношению к нашему послу в Польше, единогласное признание 10 мая России сеймом Литвы «террористическим государством», а её действий на Украине — «геноцидом», массовая накачка территории бывшей Украинской ССР новейшим и прочим (особенно — прочим) оружием есть звенья одной цепи. А звенья цепи самостоятельной воли и судьбы не имеют: их используют и выбрасывают, как по мере износа, так и вследствие гибели механизма, где та цепь применена, в целом. А механизм тот уже более ста лет движется на нас. Готовность его остановить должна быть полной: от границ с Норвегией, обложенного со всех сторон Калининграда, Белоруссии и, конечно же, до самой Украины, и далее, где потребуется.