Ростов-на-Дону, 10 мая, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону огнеборцы потушили пожар, вспыхнувший в котельной. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 10 мая.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

О случившемся в переулке Отважном (Октябрьский район) стало известно примерно в 10:45 мск. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Справиться с огнём пожарным расчётам удалось за 15 минут.

На месте работали девять сотрудников МЧС России и две единицы техники. В результате происшествия пострадавших нет.