Ростов-на-Дону, , 18:33 — REGNUM Несмотря на то, что динозавры вымерли много миллионов лет назад, учёные нашли способ клонирования отдельных видов древних животных. Об этом заявил палеонтолог, доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии имени Дмитрия Ивановского Южного федерального университета, ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук Вадим Титов.

Фигура динозавра в водоеме Ростовского зоопарка Александр Погожев © ИА REGNUM

«Известно, что в конце мелового периода (около 66 млн лет назад) вымерли не только динозавры, но и большое количество других наземных и морских групп организмов: как позвоночных, так и беспозвоночных. Но при этом выжили многие родственники динозавров, например, крокодилы и птицы», — отметил он.

В частности, между современными курицами и динозаврами есть генетическая связь. Именно поэтому учёные могут воссоздать некрупных динозавров.

«Сейчас активно обсуждается более реальный способ создания организмов, напоминающих древних существ. Современная генетика всё ближе подходит к возможности получения таких организмов путём редактирования геномов эволюционно близких существ. Не исключено, что будут пытаться воссоздать внешний вид какого-нибудь некрупного динозавра, например компсогната или геспероникса, путем преобразования генома именно курицы как наиболее доступного и дешевого лабораторного объекта», — указал Титов.