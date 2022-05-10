Кишинёв, , 18:31 — REGNUM 51,4% жителей Молдавии выступили против запрета георгиевской ленты. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром социсследований CBS-Research.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

Жителей Молдавии попросили ответить, как они относятся к решению властей запретить георгиевскую ленту на территории страны. Полностью поддержали данное решение 20,9% опрошенных, согласны с ним — 9,6%.

24,1% респондентов заявили, что против данной инициативы, 27,3% — категорически не поддерживают. При этом 11,6% участников опроса заявили, что их не интересует этот запрет, 6,5% — не захотели отвечать на данный вопрос.

Опрос проводился 27 апреля — 6 мая компанией CBS-Research по заказу Института стратегических инициатив и сообщества WatchDog.

В нем приняли участие 1111 человека, погрешность — 3%.