Манчестер, Великобритания, 10 мая, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Сити» ведет переговоры с главным тренером основной команды Хосепом Гвардиолой о продлении контракта. Об этом 10 мая сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

По информации источника, новый контракт «горожан» с Гвардиолой будет рассчитан до конца сезона 2024/25. Действующее соглашение истекает в конце июня 2023 года.

На данный момент «Манчестер Сити» с 27-ю победами, 3-мя поражениями и 86-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Завтра, 11 мая, «горожане» в матче 36-го тура АПЛ встретятся с «Вулверхэмптоном». Встреча пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».