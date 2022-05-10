Минск, , 18:27 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Белоруссии, обладающие «хорошим вооружением», способны нанести противнику неприемлемый ущерб. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 10 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу гособоронзаказа на 2022 год.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Думаю, для армии это хорошее вооружение, — сказал Лукашенко. — Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск, учтя опыт российской военной спецоперации на Украине, по-другому взглянул на принципы вооружения армии.