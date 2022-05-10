Курган, 10 мая, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Курганской области горит лесной массив вблизи населённых пунктов Костоусово и Чистопрудный Кетовского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Курганской области.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Лесной пожар

Распространению огня на большие расстояния способствует шквалистый ветер до 25 м/с. Из данных посёлков эвакуированы 150 человек, большая часть из которых разместилась у родственников. Заранее проведена эвакуация из посёлка Большое Банниково Каргапольского района в пункт временного размещения, находящийся в колледже села Чаши, и готовятся к эвакуации жители посёлка Вохменка Юргамышского района в село Чинеево. Всего правительством Курганской области заявлено об эвакуации 250 человек.

Общая группировка сил и средств, задействованная в борьбе с природными пожарами и защите населённых пунктов составляет около 1400 человек и 200 единиц техники, отмечают в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области из-за сильного ветра и высокой пожарной опасности отключены более 10 воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам.