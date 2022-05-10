Ростов-на-Дону, , 18:12 — REGNUM В Ростовской области в преддверии Дня Победы волонтёры раздали более 125 тыс. георгиевских ленточек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 мая.

Акция «Георгиевская ленточка» Donland.ru

«Более 125 тыс. жителей Ростовской области получили георгиевские ленточки. Участие в акции приняли более 1200 донских волонтеров, в регионе функционировало свыше 450 пунктов выдачи лент», — уточнил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

Точки распространения георгиевских лент были организованы на самых проходимых улицах и в общественных местах, во время проведения массовых мероприятий, торжественных и памятных митингов.