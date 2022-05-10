10 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили идею о введении безвизового режима для иностранных учёных, желающих устроиться на работу в России.

Светлана Рыбина, , 19:35 — REGNUM Предложение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова о том, чтобы ввести безвизовый режим въезда зарубежным учёным в Россию для работы в научно-исследовательских институтах и университетах, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Наука Иван Шилов, ИА REGNUM

«Отлично! Правильная инициатива. Необходимо сформировать в России благоприятную атмосферу для приезда к нам специалистов разных мастей. Хорошая идея, поддерживаю», — написал Максим Р.

Некоторые пользователи позитивно отнеслись к этой инициативе, указывая на необходимость всеми силами утолить кадровый голод в российской научной среде.

«Давно пора было об этом говорить. А то у нас уже столько голов светлых уехало на вольные хлеба. Нужно формировать в РФ нормальную научную и IT базы. Без них в XXI веке — никак», — указывает Юлия В.

Другие же встретили данную идею с изрядной долей удивления, ведь получается, что России больше интересны иностранные «мозги», нежели свои собственные, которые постоянно утекают за рубеж.

«А что так? У нас своих учёных разве нет? Или они все уехали из России и теперь власти намерены как-то их заманить обратно?» — интересуется Сергей У.

«Борются со следствием, а не причиной. «Учёные со всего мира» ©. Они не поедут батрачить за копейки. Нам бы своих же попытаться хоть как-то удержать», — считает Андрей С.

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Часть людей выступила категорически против этой инициативы, призывая власти сконцентрироваться на том, чтобы в первую очередь выстроить благоприятную атмосферу внутри России для отечественных учёных.

«Очень плохая идея! Учёных надо растить у себя в стране, как это делали в СССР. Для этого необходимо воспитывать детей уже с ясельного возраста, прививая им интерес к окружающему их миру, расставляя правильные приоритеты. А что мы сегодня имеем? Всё происходит под лозунгом: «Лучший тот, кто всё продаст». Для этого страна должна быть страной равных стартовых возможностей для абсолютно всех людей!» — поделился своим мнением Котяра К.

Ряд пользователей считает, что главной проблемой Российской Федерации является недостаточный уровень заработной платы среди научных сотрудников.

«Всем специалистам в первую очередь нужно поднять зарплату, обеспечить жильём. Во вторых нужно сделать обучение доступным и бесплатным. И тогда к нам потянутся и вернутся все спецы», — требует Гузель Ф.

Но есть и те, кто убеждены, что только широкий спектр возможностей заставит учёных со всего мира стекаться в Россию и не позволит нашей стране терять собственные кадры.

«Я вот удивляюсь с комментаторов. Все специалисты, учёные, программисты и прочие, если им так надо, они себе зарплату хорошую и в России найдут. Кто вертеться умеет, тот и в Африке себе комфортные условия устроит. Спецам нужны не бабки, им нужны возможности, цели чётко поставленные, интересные задачи. Социальное поощрение, в конце концов! В стране «купи-продай» им ловить вообще нечего. К примеру, в тех же США спецам есть где развернуться. Американцы свою страну за чечевичную похлёбку не продали, в отличие от наших элитариев», — подметил Василий Т.

Напомним, 10 мая вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил РИА Новости о том, что предложил ввести безвизовый режим въезда зарубежным учёным в Россию для работы в научно-исследовательских институтах и университетах. Чернышов отметил, что США делают для российских ученых максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним.