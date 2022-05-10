Ливерпуль, Великобритания, 10 мая, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» планирует продлить контракт с 30-летним фланговым нападающим сборной Сенегала Садио Мане. Об этом 10 мая сообщило издание Goal.

Екатерина Лаут Садио Мане

Текущее соглашение Мане с «мерсисайдцами» рассчитано до конца июня 2023 года. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Сенегала, по оценкам портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.

Садио Мане выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. Ранее сообщалось, что на сенегальского нападающего претендуют мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона».

В текущем сезоне Садио Мане принял участие в 32-х турах АПЛ, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также нападающий получил пять желтых карточек.