Манчестер, Великобритания, , 18:07 — REGNUM Как сообщает издание The Sun, руководство «Манчестер Сити» готово отпустить 25-летнего нападающего сборной Бразилии Габрэля Жезуса в лондонский «Арсенал», так как сегодня, 10 мая, «горожане» объявили о трансфере центрфорварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Габриэл Жезус Football.ua

В текущем сезоне Габриэль Жезус принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бразильца 5 (4+1) очков по системе гол+пас.

Габриэль Жезус выступает за «Манчестер Сити» с 1 января 2017 года после перехода из бразильского «Палмейраса» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Бразилии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.