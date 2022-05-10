Курган, 10 мая, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Курганской области из-за сильного ветра и высокой пожарной опасности отключены более 10 воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам. Об этом сообщает пресс-служба Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО).

Pixabay.com Линии электропередачи

В состоянии готовности 67 бригад (171 человек), 59 единиц техники. Аварийный запас материалов укомплектован на 100%, отмечают в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области действует «красный уровень» пожарной опасности и режим ЧС. Из-за лесных и ландшафтных пожаров эвакуировано 250 сельчан из своих домов.