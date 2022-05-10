Донецк, 10 мая, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:40 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (КПВВ «Горловка»): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Киевский район Донецка.