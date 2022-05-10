Манчестер, Великобритания, 10 мая 2022, 18:03 — REGNUM 10 мая «Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о завершении сделки по трансферу 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 75 миллионов евро. По соглашению, рассчитанному на пять, норвежец будет получать 375 тысяч фунтов стерлингом в неделю. Столько же в «Ман Сити» получает полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне.
В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Эрлинг Холанд принял участие в 23-х матчах, в которых отметился 21-м забитым мячом и 7-ю результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету норвежца три гола в трех встречах.