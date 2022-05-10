Манчестер, Великобритания, 10 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. 10 мая «Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о завершении сделки по трансферу 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

Werner100359 Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 75 миллионов евро. По соглашению, рассчитанному на пять, норвежец будет получать 375 тысяч фунтов стерлингом в неделю. Столько же в «Ман Сити» получает полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Эрлинг Холанд принял участие в 23-х матчах, в которых отметился 21-м забитым мячом и 7-ю результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету норвежца три гола в трех встречах.