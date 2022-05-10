Вашингтон, 10 мая, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Возможностей для переговоров по урегулированию на Украине «пока не видит» нацразведка США. Об этом, как передает РИА Новости, заявила 10 мая директор национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в Конгрессе США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Мы (нацразведка США) не видим по меньшей мере в краткосрочной перспективе жизнеспособного переговорного пути», — сказала Хейнс.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что решение по урегулированию ситуации на Украине должно быть на основе интересов Киева, Москвы и Минска.