10 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Daily Mail о том, что десять миллионов жителей Британии не смогут отопить свои дома следующей зимой из-за санкций против России и взлетевших цен на топливо.

Мирослава Романенко, , 19:35 — REGNUM Десять миллионов жителей Британии не смогут отопить свои дома следующей зимой из-за санкций против России и взлетевших цен на топливо. Об этом со ссылкой на исполнительного директора в энергетической компании Scottish Power (SP) Кита Андерсона 9 мая пишет Daily Mail.

Без отопления Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение Daily Mail обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что такое развитие событий вполне вероятно. Были и те, кто считает, что могут подорожать также и продукты питания. В целом участники обсуждения сошлись на том, что из-за политики Великобритании и, в частности, из-за санкций, введенных против России, будут страдать обычные британцы, а представителей власти это не коснется.

«Опять Путин виноват?» — с сарказмом поинтересовался Алексей.

«Назло Путину уши отморожу!» — иронизирует Sergey Z.

«Элитам плевать на население, тем более высокомерным наглосаксам», — отреагировал Andrey K.

«Американцы согреют», — иронизирует Серёга.

«Может мозги проветрятся, да на место встанут», — не без сарказма отметила «Багира».

«Лорды смогут отопить свои замки и особняки. А простые британцы для них мусор», — написал Василий И.

«Надо терпеть, а то Путин нападёт», — с сарказмом пишет один из участников обсуждения.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И это только малая часть ништяков. И не самая крутая. Ладно, когда не жарко, — Великобритания не самая холодная страна. А вот куда веселее, когда вдобавок к холоду обнаружено будет, что есть нечего. Вот просто нечего. Минимум на 20% будет снижено снабжение продуктами питания, а цены взлетят куда выше Биг-Бена…» — добавил GMS.

«Там и до этого тысячи пенсионеров замерзали насмерть каждую зиму, а теперь что будет?» — в свою очередь задумался Андрей К.

«Они и так каждую весну публикуют списки десятков тысяч погибших от холода стариков, используя термин fuel poverty (переводится как «топливная нищета»)… Вполне вероятно, что и несколько миллионов этой зимой у них там окоченеет… Больше не будут они жить за счёт дешёвых энергоресурсов, поддерживая у себя такой высокий уровень жизни. А то, понимаешь ли, понастроили себе одноэтажных Америк при возможности ездить на дешёвом бензине…» — подытожил Микко П.