Москва, 10 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Россия ценит взвешенную позицию Алжира по Украине, заявил 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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«Мы подробно информировали наших алжирских друзей о развитии военной спецоперации РФ вместе с ополченцами Донбасса на Украине. Мы ценим взвешенную, объективную, сбалансированную позицию, которую занимает Алжир по украинским вопросам в рамках международных организаций», — отметил он на пресс-конференции.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы РФ выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.

Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.