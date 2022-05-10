Ижевск, 10 мая, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В пятый раз в Ижевске прошёл ставший уже традиционным Бал Победы, однако впервые мероприятие проходило на Центральной площади. Его участниками стали около 200 пар, сообщает пресс-служба администрации города.

пресс-служба администрации Ижевска Бал Победы в Ижевске

В течение месяца пары репетировали с профессиональными хореографами 12 танцев, которые были популярны в 1940-1950-х годах.

Заявки на участие подавали представители общественных организаций ветеранов, воспитанники кадетских школ, студенты и простые горожане. После проведения в период пандемии Бала Победы в ограниченном формате, очное мероприятие стало невероятно ожидаемым.

Открылся Бал маршем. После этого пары исполнили майский вальс, берлинскую польку, лодочку, польку, рио-риту, кадриль, регтайм, вальс дружбы, танго. Завершилось бальное мероприятие танцевальным флешмобом под песню «Катюша».

ИА REGNUM напоминает, ранее площадкой проведения Бала Победы являлся зал Дома дружбы народов. В течение последних двух лет на фоне пандемии коронавируса мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы, проходило в ограниченном формате.