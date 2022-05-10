Минск, , 17:47 — REGNUM Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 и ракетные комплексы «Искандер» Белоруссия рассчитывает оставить у себя. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу гособоронзаказа на 2022 год.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (власти Белоруссии) с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, которые у нас есть, — сказал глава государства. — Он из Минска будет видеть до Берлина».

По его словам, ЗРК С-400 хорошая техника, очень хорошая. Лукашенко также добавил, что Белоруссия планирует приобрести ракетные комплексы «Искандер» у России.

«Это (комплексы «Искандер») очень нужное нам оружие, — сказал глава государства. — Оно у нас сегодня есть. И, опять же, я договорился с россиянами, что мы покупаем у них «Искандеры».

По его словам, ракетные комплексы «Искандер» не будут выводиться из Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая белорусский министр обороны Виктор Хренин сообщил, что второй этап проверки сил реагирования Вооруженных сил Белоруссии начался в стране.