10 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение немецкого информационного агентства DPA о том, что Европейский союз не будет включать эмбарго на транспортировку российской нефти в шестой пакет санкций.

Анна Царькова, , 19:21 — REGNUM Европейский союз не будет включать эмбарго на транспортировку российской нефти в шестой пакет санкций. Об этом 10 мая сообщает немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на свой источник.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Им самим не надоело переобуваться? То… запретим, то не запретим… Ромашку устроили. Вот послушать их… Это смешно! Шольц: всё, не будем поставлять оружие. Через несколько часов: Россия не оставила нам выбора… Поляки: всё, мы отказались от угля и газа… Но реверс пожалуйста… Shell: не покупаем российскую нефть, но если её разбавить, чтобы её было 49%, то она не российская, поэтому можно покупать… За два месяца столько примеров идиотизма…» — отметил Alex.

«Нет у них рычагов давления на Россию. Вот как вошь на гребешке и прыгают, не знают уже, что придумать», — отреагировала Ирина.

«Возомнили из себя самодостаточных, но что-то пошло не так», — смеется один из участников обсуждения.

«Зря, конечно, я так хотела посмотреть на развал ЕС», — с сарказмом добавила Ольга.

«Надо подождать, пока они не введут все санкции. Всё. Загоняют себя в угол, показав список неотменяемого. И вот по этому списку все и запретить», — пишет «Администратор».

«Самое время перекрыть кран», — добавил Max.

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«Мужик сказал — мужик сделал» это точно не про них», — прокомментировал sol-in-mari.

«Ну попрыгали как украинцы на майдане, кричалки поорали, Путину кукишем в окошко помахали, — дальше задора не хватило и стойкости духа. А жаль. Театр был бы забавный», — написала Ольга.

«Запад сам выбирает, какие санкции принимать, а какие — не заметить. Может пора брать все в свои руки? Как-то обидно, что мы остаёмся зависимы по некоторым вопросам», — отметила Елена Л.

«Да кто бы сомневался?» — смеется Р. С.

«Ой… Ну не входит в 6-й пакет, войдет в 7-й, 10-й или 30-й пакет… с пакетами…» — пошутил Siarhei.

«Ой, а что так? С гужевым транспортом проблема образовалась?» — иронизирует Марина С.

«Ну вот, теперь российская нефть будет транспортироваться в третьи страны европейскими судами, как бы там перегружаться на эти же суда, и уже после этого, «очищенная от русского духа» отправится в Европу. Детский сад! И это европейская высшая политика!» — подытожила Ольга Г.

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