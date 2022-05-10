Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 17:36 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) будут судить бывшего директора Центра олимпийской подготовки за хищение в особо крупном размере.

Коррупция (сс) sajinka2

По данным следствия, в декабре 2020 года директор ГАУ ЯНАО «Центр олимпийской подготовки» издала приказ о премировании себя из сэкономленных средств учреждения, тем самым причинив ущерб бюджетному центру. Как ранее сообщала пресс-служба прокуратуры ЯНАО, речь идёт о 33 млн рублей.

Гражданка обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному»). Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале экс-директора спортивного центра обвиняют в хищении 33 млн рублей