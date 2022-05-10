«Согласно Указу президента РФ, к 2024 году необходимо обеспечить вхождение Российской Федерации в пятерку ведущих стран, осуществляющих научно-исследовательские работы по передовым направлениям, привлекательности работы в РФ для ведущих российских и зарубежных ученых, молодых перспективных исследователей. … Это очень сложная цель, и сейчас необходимо как можно скорее сформулировать задачи, которыми эта цель будет достигаться».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская академия наук в Москве

Т. Голикова на заседании президиума РАН 05.06.2018

5 июня 2018 года состоялось заседание президиума Российской Академии наук «Будущее научной периодики» под председательством президента РАН академика Александра Сергеева с участием нового министра науки и высшего образования Михаила Котюкова и заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой. В конце заседания прошло обсуждение вопроса «О целесообразности перевода наблюдений в оптическом диапазоне, которые осуществляются Пулковской государственной обсерваторией, на другие наблюдательные базы». Основной докладчик — физик, член-корр. РАН Виталий Кведер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пулковская обсерватория

Приведу стенограмму этой части заседания с 2:28 по 2:34, потому как хочется знать, кто именно и за что ратовал. Номерами в скобках обозначены отсылки к комментариям и мнениям противников решения.

2:28 Слово предоставляется В.В. Кведеру:

Пулковская обсерватория известна, она называется главная астрономическая обсерватория Российской академии наук (ГАО РАН), находится на Пулковской горе, которая на самом деле 75 метров, и вокруг нее имеется охранная зона, которая установлена была еще во времена Николая I. Обсерватория возникла в 1837 году. Охранная зона сначала была 1 версту радиуса, потом, при советской власти, она была расширена до 3 километров. Раньше это было 19 км от центра Петербурга, то есть далеко и всё хорошо работало, там было достаточно темно, но Санкт-Петербург рос, а сейчас 19 км если и не центр, то довольно заселенный район, и понятно, что эта засветка (1) …

Эта земля 3 км, она не принадлежит Пулковской обсерватории, конечно, там есть 256 участков, которые принадлежат разным частным лицам, каким-то организациям, и они все там пытаются что-то построить. Но по закону они должны спрашивать разрешение у Пулковской обсерватории. Ну и идет там постоянный… деньги-то большие, поэтому возникают сложности (2). Пока эта зона держится, там ничего такого серьезного не строится, хотя вот уже расширена дорога М-20 до 6 полос и она светится тоже, короче говоря, общая ситуация такая, что астроклимат всё время там портится (3), растет засветка плюс конвекционные потоки идут от города горячего и т.д.

Чтобы разобраться с этой ситуацией, была назначена комиссия отделением физический наук во главе с академиком, вице-президентом РАН Юрием Юрьевичем Балегой, которая работала очень серьезно, познакомилась с ситуацией, довольно много времени они там провели (4), после чего это было заслушано на отделении физических наук

Резюме такое:

Да, сама Обсерватория — это культурный центр, ее трогать ни в коем случае не надо, это и музейная вещь и т.д., плюс научный коллектив там очень сильный, это институт первой категории, это не вопрос, они должны оставаться на месте, и их трогать нельзя.

Но что касается наблюдательной базы, поскольку условия всё время ухудшаются, то есть предложение постепенно, в течение 5 лет, выносить наблюдательную базу куда-нибудь в другие места. В частности, у ГАО есть в районе Кисловодска станция и т. д.(5) Проработать этот вопрос и постепенно начать выводить, то есть наблюдения делать не в самой обсерватории.

Сама обсерватория остается, научный коллектив остается, он работает, но сейчас есть интернет, компьютеры, телескопы автоматизированы, поэтому можно сидеть в Пулково, а пользоваться телескопом, который стоит где-то на Кавказе, это не проблема.

Поэтому предложение такое:

Постепенно начать вывод, перенос наблюдательной базы, ну, куда-то в другие места. Постепенно. Проработать этот вопрос. Надо, естественно, обратиться за деньгами дополнительными и т.д. (6) Начать эти действия. Не спеша.

Alexey Ivanov Пулковская обсерватория. Радиотелескоп

2:32 Председательствующий А.М.Сергеев

По-видимому, решение разумно, раз нет астроклимата, понятно, то наблюдательных результатов не получится никаких (7), и второй момент: то, что уже во всем мире так: не обязательно обрабатывать наблюдения, которые получаются на больших установках, сидя на них. Интернет позволяет не только получать данные, но, вообще говоря, и управлять на расстоянии соответствующими экспериментами. Поэтому, наверное, это разумное предложение, его стоит поддержать.

2:33 Академик РАН А.Г. Забродский

Непонятно, о чём тут идет речь: вот смотрите, в Преамбуле написано «астрономических наблюдений в оптическом диапазоне, в 1-м пункте: наблюдения по программе фундаментальных исследований, как будто по программе что-то отличается о того, что не по программе. Дальше в следующих пунктах: наблюдений, затем — наблюдательных программ. Написать просто: астрономических наблюдений и не детализировать там: оптический диапазон (8)…

В.В. Кведер:

«Оптический диапазон появился, потому что там еще радиотелескоп есть».

Sinappi Санкт-Петербург. Засветка ночного неба

А.Г. Забродский:

Помехи идут от аэродрома, поэтому просто «астрономические наблюдения» (9)

Председательствующий А.М. Сергеев:

Давайте поддержим, правильное у Андрея Георгиевича замечание, что просто не концентрироваться на оптике, а просто написать «астрономические наблюдения», как экспериментальная часть деятельности (10) Кто «за» с учетом этого замечания?

2:34 голосование.

По-видимому, против и воздержавшихся нет. Принимается постановление № 110

Перейти к выводам

Аргументы и комментарии, которые должны были, но не прозвучали на заседании:

1. Ситуация с находящейся в городе обсерваторией не уникальна. Вполне уместно сравнение с работающей Вашингтонской обсерваторией, которое приводит в своей статье доктор физ. — мат. наук, профессор и заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН К. В. Холшевников. (вернуться к стенограмме)

Commons.wikimedia.org Санкт-Петербург. Уплотнительная застройка

2. Только Setl Group планировала инвестировать в проект «Планетограда» 26,5 млрд рублей. (вернуться к стенограмме)

3. Что такое астроклимат, можно прочитать в Положении об астроклимате, принятом 25.12.2015 Ученым советом ГАО РАН. Также 25.12.2015 была создана рабочая группа по контролю за состоянием астроклимата. Ее задачей было рассмотрение обращений по согласованию хозяйственной деятельности в защитной парковой зоне ГАО. Именно она инициировала обращение в РАН и создание соответствующей комиссии

Астроклимат в районе обсерватории не портитСЯ, его портят. Вполне конкретными действиями. С этим и просили помочь разобраться комиссию РАН. Причем речь шла не об общем астроклимате, а о конкретной, южной части охранной зоны ГАО

— Председатель комиссии РАН Ю.Ю. Балега в интервью для ТАСС:

«Причина (решения о переносе) — неуклонное ухудшение астрономического климата из-за разрастания Петербурга и светового загрязнения, то есть засвечивания ночного неба искусственными источниками освещения».

ESO Строительство телескопа

…

«Фундаментальные научные исследования ГАО РАН, основывающиеся на наблюдениях, проводимых на Пулковской площадке, составляют небольшую долю от всех исследований, проводимых в ГАО РАН. Поэтому проблема застройки напрямую не касается большей части научных исследований, проводимых в обсерватории».

То есть застройка с юга прилегающей территории — главный виновник ухудшения астроклимата — обсерватории не помеха. Помеха — глобальное ухудшение из-за разрастания города. А коль скоро с этим ничего нельзя поделать…

Кстати, градостроительные планы Ленинграда-Петебурга неоднократно пересматривались. И вообще, речь идет о столь небольшом участке земли! Неужели нельзя учесть особенности таких объектов, как ГАО, при определении градостроительной политики?

— Бывший сотрудник обсерватории и эксперт астроклиматической группы, координатор инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию» Александр Шумиловсчитает, что в данных выводах нет объективной составляющей:

«Все доводы и причины даны в описательном ключе и с голословными утверждениями. Хотя все параметры, которые приведены в решении рабочей группы, можно дать строго и с опорой на цифры. И было бы всё ясно. Но этого не сделано, так как тогда стало бы понятно, что наблюдения можно продолжать, и никакой бесперспективности там нет». (вернуться к стенограмме)

neuesgeld Коллективное письмо

4. Комиссия работала 2−3 марта 2017 года. (вернуться к стенограмме)

5. Ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН, кандидат физико-математических наук Ольга Кияева отвечает на вопросы портала online812.ru:

В Кисловодске для астрометрии есть место? Возможно хотя бы теоретически наблюдать через Интернет?

В Мюнхене удаленно наблюдают, а у нас сейчас полноценные удаленные наблюдения возможны только на рефракторе, которого нет в Кисловодске. Кисловодская база была создана в конце 1940-х годов. Ее, конечно, надо развивать, но это не повод закрывать в Пулкове то, что уже налажено. Основное препятствие для организации удаленных наблюдений — несовершенная связь. Кроме того, сейчас нет средств на командировки на удаленные базы, оборудование там не полностью автоматизировано, наблюдателей местных не хватает. Там есть телескоп, на котором ведутся астрометрические и фотометрические наблюдения, но он не может заменить 26-дюймовый рефрактор, так как для нашей работы годится только длиннофокусный телескоп.

О каком финансировании вы говорите?

Если он [директор Н. Исханов] хочет построить в Кисловодске 4-метровый телескоп, то на это надо очень много денег.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Это будет астрометрический телескоп?

Для позиционных наблюдений с опорными звездами он не годится. Строительство и введение в эксплуатацию такого телескопа требует много денег и как минимум 15−20 лет. Я прочитала, что телескоп Саянской обсерватории АЗТ-33ВМ с диаметром главного зеркала 1,6 метра и полем зрения 2,8 градуса заработал в прошлом году, но не в полную меру,поскольку на нём установлена только одна из 16 ПЗС-матриц фотоприемника, предусмотренных проектом. Эта проблема связана с недостаточным финансированием проекта, несмотря на то, что задача саянского телескопа жизненно необходимая — обнаружение астероидов, сближающихся с Землей. После этого очень трудно поверить в прожекты Назара Робертовича. (вернуться к стенограмме)

6. В ситуации, когда «денег нет, но вы держитесь», когда колоссальные проблемы с дефицитом пенсионного фонда и пр., кто-нибудь верит, что у государства вдруг найдутся немалые деньги на обустройство обсерватории для нужд астрометрии? (вернуться к стенограмме)

7. 19.01.2017 в адрес президента РАН В.Е. Фортова направлено обращение международной общественной организации «Астрономическое Общество» (АстрО). В нём, в частности, говорится:

В АстрО поступило письмо из Главной (Пулковской) обсерватории РАН от председателя рабочей группы по контролю за состоянием астроклимата д. ф-м.н. А.В. Девяткина с просьбой содействовать остановке строительства в защитной парковой зоне ГАО РАН, начинающегося с игнорирования нормативных документов». Сигналы о наличии серьезной проблемы до этого уже некоторе время поступали в АстрО по неофициальным каналам»…

Цитата из х/ф «Михайло Ломоносов». Реж. Александр Иванов. 1955. СССР Академики-самодуры

В письме указывается, что строительство существенно увеличит засветку и осложнит астрометрические наблюдения, причем ситуация еще более ухудшится в случае реализации проекта «Планетоград»… Считаем целесообразным направить в ГАО РАН комиссию из представителей РАН… для изучения ситуации и выработки рекомендаций…

Комиссия под председательством Ю.Ю. Балеги была сформирована и прибыла в ГАО для разбирательства. То есть последовательность именно такова:

началась незаконное строительство

оно стало ухудшать астроклимат и снижать качество наблюдений

РАН попросили прислать комиссию, чтобы разобраться с причинами ухудшения астроклимата и поспособствовать его сохранению (неухудшению)

комиссия решила, что, раз астроклимат плохой, то и наблюдения вести нельзя и их надо перенести.

(вернуться к стенограмме)

8. Тем самым все наблюдения, проводимые в ГАО, попадают в одну группу — «астрономические», без различия их самих, условий их проведения и также мешающих и не мешающих факторов астроклимата. (вернуться к стенограмме)

9. Аэропорт «Пулково» существует давно и в последних спорах об астроклимате никак не фигурировал. Ольга Кияева: «Когда строили с северной стороны, обсерватория что-то всегда теряла, аэропорт светит. Но помехи с севера не так страшны, как с юга». (вернуться к стенограмме)

10. Экспериментальная часть деятельности прекращается ВСЯ. (вернуться к стенограмме)

Что можно сказать в итоге?

Решено ввиду нецелесообразности прекратить вообще все наблюдения в Пулковской обсерватории и перевести их куда-нибудь и когда-нибудь. На настоящий момент мест, в точности соответствующих условиям ГАО, нет, их только предстоит построить и оснастить. На это нужны время и деньги. Есть опасение, что прекратить прекратят, но ничего нового не начнут. Как только наблюдения будут прекращены, отпадет причина для прекращения строек к югу от ГАО. И это будет уже необратимо. До обращения в РАН о создании комиссии вопрос о прекращении наблюдений, вот прямо сейчас и всех, не стоял (по-видимому, это было в планах нового директора Н. Ихсанова). Астроклимат в районе обсерватории резко ухудшился за последнее время в связи с конкретным строительством, которое было начато с нарушением законодательства в охранной трехкилометровой зоне ГАО. Вопрос об астроклимате «вообще» тоже на таком уровне не стоял. И то, что столь общее решение было принято на фоне отнюдь не закончившегося дела со строительством «Планетограда», навевает подозрения. С переводом наблюдений в другие обсерватории нарушится постоянство места наблюдения, что важно для астрометрии. Вообще разрушать обсерватории — это старая добрая историческая традиция. Одна из достопримечательностей Самарканда — развалины обсерватории Улугбека. Но это памятник Улугбеку, а не тем, кто ее разрушил. Конечно, физически разрушать здание обсерватории, слава Богу, никто не призывает. Уничтожать сотрудников — тоже. Но невозможность работать — это маленькое уничтожение. Тут, правда, вспоминается известная в 90-е годы в Петербурге история про то, как пытались извести сотрудников ГОИ — государственного оптического института. Что ни делали — они ходили на работу. Может быть, в этом есть некоторая надежда? Бывает, что люди, далекие от физики, не понимают разницы между астрофизикой и астрометрией, разницей в условиях наблюдения на оптическом и радиотелескопе. Тонкости особенностей астроклимата для различных видов наблюдений им также неведомы, однако странно, что эти различия «не понимает» и не учитывает Академия наук Российской Федерации, может быть, академики так же далеки от науки, как и от народа? [[[picture13]]]

Кажется, что на фоне череды скандалов, связанных с застройкой вокруг Пулковской обсерватории», для жителей города эта история навсегда останется историей про проданные звезды.