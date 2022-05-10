«Согласно Указу президента РФ, к 2024 году необходимо обеспечить вхождение Российской Федерации в пятерку ведущих стран, осуществляющих научно-исследовательские работы по передовым направлениям, привлекательности работы в РФ для ведущих российских и зарубежных ученых, молодых перспективных исследователей. … Это очень сложная цель, и сейчас необходимо как можно скорее сформулировать задачи, которыми эта цель будет достигаться».

Иван Шилов ИА REGNUM
Российская академия наук в Москве

Т. Голикова на заседании президиума РАН 05.06.2018

5 июня 2018 года состоялось заседание президиума Российской Академии наук «Будущее научной периодики» под председательством президента РАН академика Александра Сергеева с участием нового министра науки и высшего образования Михаила Котюкова и заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой. В конце заседания прошло обсуждение вопроса «О целесообразности перевода наблюдений в оптическом диапазоне, которые осуществляются Пулковской государственной обсерваторией, на другие наблюдательные базы». Основной докладчик — физик, член-корр. РАН Виталий Кведер.

Иван Шилов ИА REGNUM
Пулковская обсерватория

Приведу стенограмму этой части заседания с 2:28 по 2:34, потому как хочется знать, кто именно и за что ратовал. Номерами в скобках обозначены отсылки к комментариям и мнениям противников решения.

2:28 Слово предоставляется В.В. Кведеру:

Пулковская обсерватория известна, она называется главная астрономическая обсерватория Российской академии наук (ГАО РАН), находится на Пулковской горе, которая на самом деле 75 метров, и вокруг нее имеется охранная зона, которая установлена была еще во времена Николая I. Обсерватория возникла в 1837 году. Охранная зона сначала была 1 версту радиуса, потом, при советской власти, она была расширена до 3 километров. Раньше это было 19 км от центра Петербурга, то есть далеко и всё хорошо работало, там было достаточно темно, но Санкт-Петербург рос, а сейчас 19 км если и не центр, то довольно заселенный район, и понятно, что эта засветка (1)

Эта земля 3 км, она не принадлежит Пулковской обсерватории, конечно, там есть 256 участков, которые принадлежат разным частным лицам, каким-то организациям, и они все там пытаются что-то построить. Но по закону они должны спрашивать разрешение у Пулковской обсерватории. Ну и идет там постоянный… деньги-то большие, поэтому возникают сложности (2). Пока эта зона держится, там ничего такого серьезного не строится, хотя вот уже расширена дорога М-20 до 6 полос и она светится тоже, короче говоря, общая ситуация такая, что астроклимат всё время там портится (3), растет засветка плюс конвекционные потоки идут от города горячего и т.д.

Чтобы разобраться с этой ситуацией, была назначена комиссия отделением физический наук во главе с академиком, вице-президентом РАН Юрием Юрьевичем Балегой, которая работала очень серьезно, познакомилась с ситуацией, довольно много времени они там провели (4), после чего это было заслушано на отделении физических наук

Резюме такое:

Да, сама Обсерватория — это культурный центр, ее трогать ни в коем случае не надо, это и музейная вещь и т.д., плюс научный коллектив там очень сильный, это институт первой категории, это не вопрос, они должны оставаться на месте, и их трогать нельзя.

Но что касается наблюдательной базы, поскольку условия всё время ухудшаются, то есть предложение постепенно, в течение 5 лет, выносить наблюдательную базу куда-нибудь в другие места. В частности, у ГАО есть в районе Кисловодска станция и т. д.(5) Проработать этот вопрос и постепенно начать выводить, то есть наблюдения делать не в самой обсерватории.

Сама обсерватория остается, научный коллектив остается, он работает, но сейчас есть интернет, компьютеры, телескопы автоматизированы, поэтому можно сидеть в Пулково, а пользоваться телескопом, который стоит где-то на Кавказе, это не проблема.

Поэтому предложение такое:

Постепенно начать вывод, перенос наблюдательной базы, ну, куда-то в другие места. Постепенно. Проработать этот вопрос. Надо, естественно, обратиться за деньгами дополнительными и т.д. (6) Начать эти действия. Не спеша.

Alexey Ivanov
Пулковская обсерватория. Радиотелескоп

2:32 Председательствующий А.М.Сергеев

По-видимому, решение разумно, раз нет астроклимата, понятно, то наблюдательных результатов не получится никаких (7), и второй момент: то, что уже во всем мире так: не обязательно обрабатывать наблюдения, которые получаются на больших установках, сидя на них. Интернет позволяет не только получать данные, но, вообще говоря, и управлять на расстоянии соответствующими экспериментами. Поэтому, наверное, это разумное предложение, его стоит поддержать.

2:33 Академик РАН А.Г. Забродский

Непонятно, о чём тут идет речь: вот смотрите, в Преамбуле написано «астрономических наблюдений в оптическом диапазоне, в 1-м пункте: наблюдения по программе фундаментальных исследований, как будто по программе что-то отличается о того, что не по программе. Дальше в следующих пунктах: наблюдений, затем — наблюдательных программ. Написать просто: астрономических наблюдений и не детализировать там: оптический диапазон (8)

В.В. Кведер:

«Оптический диапазон появился, потому что там еще радиотелескоп есть».

Sinappi
Санкт-Петербург. Засветка ночного неба

А.Г. Забродский:

Помехи идут от аэродрома, поэтому просто «астрономические наблюдения» (9)

Председательствующий А.М. Сергеев:

Давайте поддержим, правильное у Андрея Георгиевича замечание, что просто не концентрироваться на оптике, а просто написать «астрономические наблюдения», как экспериментальная часть деятельности (10) Кто «за» с учетом этого замечания?

2:34 голосование.

По-видимому, против и воздержавшихся нет. Принимается постановление № 110

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Аргументы и комментарии, которые должны были, но не прозвучали на заседании:

1. Ситуация с находящейся в городе обсерваторией не уникальна. Вполне уместно сравнение с работающей Вашингтонской обсерваторией, которое приводит в своей статье доктор физ. — мат. наук, профессор и заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН К. В. Холшевников. (вернуться к стенограмме)

Commons.wikimedia.org
Санкт-Петербург. Уплотнительная застройка

2. Только Setl Group планировала инвестировать в проект «Планетограда» 26,5 млрд рублей. (вернуться к стенограмме)

3. Что такое астроклимат, можно прочитать в Положении об астроклимате, принятом 25.12.2015 Ученым советом ГАО РАН. Также 25.12.2015 была создана рабочая группа по контролю за состоянием астроклимата. Ее задачей было рассмотрение обращений по согласованию хозяйственной деятельности в защитной парковой зоне ГАО. Именно она инициировала обращение в РАН и создание соответствующей комиссии

Астроклимат в районе обсерватории не портитСЯ, его портят. Вполне конкретными действиями. С этим и просили помочь разобраться комиссию РАН. Причем речь шла не об общем астроклимате, а о конкретной, южной части охранной зоны ГАО

— Председатель комиссии РАН Ю.Ю. Балега в интервью для ТАСС:

«Причина (решения о переносе) — неуклонное ухудшение астрономического климата из-за разрастания Петербурга и светового загрязнения, то есть засвечивания ночного неба искусственными источниками освещения».

ESO
Строительство телескопа

«Фундаментальные научные исследования ГАО РАН, основывающиеся на наблюдениях, проводимых на Пулковской площадке, составляют небольшую долю от всех исследований, проводимых в ГАО РАН. Поэтому проблема застройки напрямую не касается большей части научных исследований, проводимых в обсерватории».

То есть застройка с юга прилегающей территории — главный виновник ухудшения астроклимата — обсерватории не помеха. Помеха — глобальное ухудшение из-за разрастания города. А коль скоро с этим ничего нельзя поделать…

Кстати, градостроительные планы Ленинграда-Петебурга неоднократно пересматривались. И вообще, речь идет о столь небольшом участке земли! Неужели нельзя учесть особенности таких объектов, как ГАО, при определении градостроительной политики?

— Бывший сотрудник обсерватории и эксперт астроклиматической группы, координатор инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию» Александр Шумиловсчитает, что в данных выводах нет объективной составляющей:

«Все доводы и причины даны в описательном ключе и с голословными утверждениями. Хотя все параметры, которые приведены в решении рабочей группы, можно дать строго и с опорой на цифры. И было бы всё ясно. Но этого не сделано, так как тогда стало бы понятно, что наблюдения можно продолжать, и никакой бесперспективности там нет». (вернуться к стенограмме)

neuesgeld
Коллективное письмо

4. Комиссия работала 2−3 марта 2017 года. (вернуться к стенограмме)

5. Ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН, кандидат физико-математических наук Ольга Кияева отвечает на вопросы портала online812.ru:

В Кисловодске для астрометрии есть место? Возможно хотя бы теоретически наблюдать через Интернет?

В Мюнхене удаленно наблюдают, а у нас сейчас полноценные удаленные наблюдения возможны только на рефракторе, которого нет в Кисловодске. Кисловодская база была создана в конце 1940-х годов. Ее, конечно, надо развивать, но это не повод закрывать в Пулкове то, что уже налажено. Основное препятствие для организации удаленных наблюдений — несовершенная связь. Кроме того, сейчас нет средств на командировки на удаленные базы, оборудование там не полностью автоматизировано, наблюдателей местных не хватает. Там есть телескоп, на котором ведутся астрометрические и фотометрические наблюдения, но он не может заменить 26-дюймовый рефрактор, так как для нашей работы годится только длиннофокусный телескоп.

О каком финансировании вы говорите?

Если он [директор Н. Исханов] хочет построить в Кисловодске 4-метровый телескоп, то на это надо очень много денег.

Иван Шилов ИА REGNUM
Аэропорт «Пулково»

Это будет астрометрический телескоп?

Для позиционных наблюдений с опорными звездами он не годится. Строительство и введение в эксплуатацию такого телескопа требует много денег и как минимум 15−20 лет. Я прочитала, что телескоп Саянской обсерватории АЗТ-33ВМ с диаметром главного зеркала 1,6 метра и полем зрения 2,8 градуса заработал в прошлом году, но не в полную меру,поскольку на нём установлена только одна из 16 ПЗС-матриц фотоприемника, предусмотренных проектом. Эта проблема связана с недостаточным финансированием проекта, несмотря на то, что задача саянского телескопа жизненно необходимая — обнаружение астероидов, сближающихся с Землей. После этого очень трудно поверить в прожекты Назара Робертовича.(вернуться к стенограмме)

6. В ситуации, когда «денег нет, но вы держитесь», когда колоссальные проблемы с дефицитом пенсионного фонда и пр., кто-нибудь верит, что у государства вдруг найдутся немалые деньги на обустройство обсерватории для нужд астрометрии? (вернуться к стенограмме)

7. 19.01.2017 в адрес президента РАН В.Е. Фортова направлено обращение международной общественной организации «Астрономическое Общество» (АстрО). В нём, в частности, говорится:

В АстрО поступило письмо из Главной (Пулковской) обсерватории РАН от председателя рабочей группы по контролю за состоянием астроклимата д. ф-м.н. А.В. Девяткина с просьбой содействовать остановке строительства в защитной парковой зоне ГАО РАН, начинающегося с игнорирования нормативных документов». Сигналы о наличии серьезной проблемы до этого уже некоторе время поступали в АстрО по неофициальным каналам»

Цитата из х/ф «Михайло Ломоносов». Реж. Александр Иванов. 1955. СССР
Академики-самодуры

В письме указывается, что строительство существенно увеличит засветку и осложнит астрометрические наблюдения, причем ситуация еще более ухудшится в случае реализации проекта «Планетоград»… Считаем целесообразным направить в ГАО РАН комиссию из представителей РАН… для изучения ситуации и выработки рекомендаций…

Комиссия под председательством Ю.Ю. Балеги была сформирована и прибыла в ГАО для разбирательства. То есть последовательность именно такова:

  • началась незаконное строительство
  • оно стало ухудшать астроклимат и снижать качество наблюдений
  • РАН попросили прислать комиссию, чтобы разобраться с причинами ухудшения астроклимата и поспособствовать его сохранению (неухудшению)
  • комиссия решила, что, раз астроклимат плохой, то и наблюдения вести нельзя и их надо перенести.

(вернуться к стенограмме)

8. Тем самым все наблюдения, проводимые в ГАО, попадают в одну группу — «астрономические», без различия их самих, условий их проведения и также мешающих и не мешающих факторов астроклимата. (вернуться к стенограмме)

9. Аэропорт «Пулково» существует давно и в последних спорах об астроклимате никак не фигурировал. Ольга Кияева: «Когда строили с северной стороны, обсерватория что-то всегда теряла, аэропорт светит. Но помехи с севера не так страшны, как с юга».(вернуться к стенограмме)

10. Экспериментальная часть деятельности прекращается ВСЯ. (вернуться к стенограмме)

Что можно сказать в итоге?

  1. Решено ввиду нецелесообразности прекратить вообще все наблюдения в Пулковской обсерватории и перевести их куда-нибудь и когда-нибудь.
  2. На настоящий момент мест, в точности соответствующих условиям ГАО, нет, их только предстоит построить и оснастить. На это нужны время и деньги. Есть опасение, что прекратить прекратят, но ничего нового не начнут.
  3. Как только наблюдения будут прекращены, отпадет причина для прекращения строек к югу от ГАО. И это будет уже необратимо.
  4. До обращения в РАН о создании комиссии вопрос о прекращении наблюдений, вот прямо сейчас и всех, не стоял (по-видимому, это было в планах нового директора Н. Ихсанова). Астроклимат в районе обсерватории резко ухудшился за последнее время в связи с конкретным строительством, которое было начато с нарушением законодательства в охранной трехкилометровой зоне ГАО. Вопрос об астроклимате «вообще» тоже на таком уровне не стоял. И то, что столь общее решение было принято на фоне отнюдь не закончившегося дела со строительством «Планетограда», навевает подозрения.
  5. С переводом наблюдений в другие обсерватории нарушится постоянство места наблюдения, что важно для астрометрии.
  6. Вообще разрушать обсерватории — это старая добрая историческая традиция. Одна из достопримечательностей Самарканда — развалины обсерватории Улугбека. Но это памятник Улугбеку, а не тем, кто ее разрушил. Конечно, физически разрушать здание обсерватории, слава Богу, никто не призывает. Уничтожать сотрудников — тоже. Но невозможность работать — это маленькое уничтожение. Тут, правда, вспоминается известная в 90-е годы в Петербурге история про то, как пытались извести сотрудников ГОИ — государственного оптического института. Что ни делали — они ходили на работу. Может быть, в этом есть некоторая надежда?
  7. Бывает, что люди, далекие от физики, не понимают разницы между астрофизикой и астрометрией, разницей в условиях наблюдения на оптическом и радиотелескопе. Тонкости особенностей астроклимата для различных видов наблюдений им также неведомы, однако странно, что эти различия «не понимает» и не учитывает Академия наук Российской Федерации, может быть, академики так же далеки от науки, как и от народа?

  8. [[[picture13]]]

Кажется, что на фоне череды скандалов, связанных с застройкой вокруг Пулковской обсерватории», для жителей города эта история навсегда останется историей про проданные звезды.