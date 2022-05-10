Белград, 10 мая, 2022, 17:58 — ИА Регнум. После того, как 9 мая сербские телеканалы впервые за многие годы не показали прямую трансляцию Парада Победы с Красной площади в Москве, сербам стало ясно, что президент Сербии Александр Вучич постепенно меняет курс и готовится к введению санкций против России. Такое мнение ИА REGNUM высказал 10 мая сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

Напомним, что в этом году сербское государственное телевидение не вело прямую трансляцию Парада Победы. Сербы могли смотреть парад только на российских каналах «Россия 24» и «РТР Планета», разумеется, без перевода на сербский язык.

По словам Джорджевича, многие сербы с нетерпением ждали 9 мая для того, чтобы посмотреть трансляцию военного парада с Красной площади.

«Для многих это стало традицией. И в этом году впервые за многие годы государственные телеканалы, а также телеканалы с национальной частотой, подконтрольные Вучичу, не показали это торжественное событие в режиме прямой трансляции. Это вызвало недовольство многих граждан Сербии, но также и понимание того, что Александр Вучич постепенно выводит российскую тему из общественного пространства», — рассказал политик.

Джорджевич считает, что таким образом сербские власти готовят общественность к введению санкций против России, которое может произойти в обозримом будущем.

«Первым сигналом было голосование делегации Сербии в Генеральной Ассамблее ООН за резолюции, осуждающие российскую специальную военную операцию на Украине. Теперь последуют более конкретные шаги», — полагает политик.

Джорджевич считает, что политика Вучича по отношению к России двуличная: с одной стороны, он хочет понравиться своим кураторам с Запада, которые требуют присоединения Сербии к антироссийским санкциям, а с другой — посылает сигнал Москве, что он находится под огромным давлением, и что нужно проявить сочувствие к его положению.