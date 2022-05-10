Лос-Анджелес, США, , 17:31 — REGNUM Британский актёр Бенедикт Вонг прокомментировал возможное производство спин-оффа «Доктора Стрэнджа» о его герое, чародее Вонге. Об этом 10 мая пишет Variety.

Бенедикт Вонг Цитата из х/ф «Мстители: Война бесконечности». Реж. Энтони и Джо Руссо. 2018 год. США

В интервью изданию Бенедикт Вонг отметил, что его персонаж пропадал на пять лет, поэтому за это время могло произойти многое — это даёт возможность «добавить некоторые сюжетные линии». Однако однозначного ответа на вопрос, будет ли свин-офф, актёр не дал. «Давайте подождём и посмотрим, что сделает Marvel», — предложил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сценарист фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Майкл Валдрон хотел включить в картину альтернативную версию Железного человека в исполнении Тома Круза. Однако в это время актёр был занять на съёмках франшизы «Миссия невыполнима».

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