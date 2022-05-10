Брюссель, , 17:29 — REGNUM Запрет на транспортировку российского черного золота из шестого пакета санкций против России исключил Европейский союз (ЕС). Об этом 10 мая сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным источников агентства, дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование в рамках «Большой семерки» (G7), необходима для введения подобного запрета.

Отмечается, что Кипр, Греция и Мальта, которые опасаются навредить своим судоходным компаниям, выступили против запрета на перевозку нефти из России.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая президент Сербии Александр Вучич в Белграде во время прямого телевизионного обращения к населению страны заявил, что Сербия организует процесс собственного снабжения нефтью после того, как ознакомится с шестым пакетом антироссийских санкций, который готовит ЕС.