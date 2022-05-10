Москва, 10 мая, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что он и его брат Константин Меладзе (продюсер) покинули РФ. Об этом 10 мая он сообщил в своём Telegram-канале.

Meladze.ru Валерий Меладзе

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Меладзе опубликовал скриншот новости из интернет-источников, где сообщается о том, что «братья Меладзе покинули Россию навсегда и отправились во Францию».

Певец наложил на данное изображение пометку «фейк».