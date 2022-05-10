Москва, 10 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Музыкант Максим Леонидов эмигрировал в Израиль и возвращаться в Россию не планирует. Об этом сам артист заявил израильскому «9 каналу».

Израиль

«Мои планы — сделать Израиль центром жизни семьи. Младший ребенок идет учиться в израильскую школу… с сентября. Взрослая дочка остается за границей, но не в РФ, будет учиться в Европе», — отметил он.

Его решение не связано с событиями на Украине, а планировалось давно, отмечает «Пятый канал».