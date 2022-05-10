Киев, 10 мая, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Полностью отказаться от поставок энергоносителей из России планирует Германия в будущем. Об этом 10 мая заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

«Мы (власти Германии) последовательно снизим нашу зависимость от российских энергоносителей», — сказала Бербок.

Глава МИД Германии отметила, что цель Берлина — сократить зависимость от российских энергоресурсов до «нуля».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила журналистам, что 10 мая в столице Украины возобновляет работу посольство Германии.