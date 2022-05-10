Лондон, , 17:13 — REGNUM Британский певец Гарри Стайлс признался, что изначально не хотел обращаться к специалистам относительно своего ментального здоровья. Об этом 10 мая пишет E! News.

Английский певец Гарри Стайлс(сс)Lovclyhes

«Я думал, это (обращение к психотерапевту — ИА REGNUM) значит, что вы сломались. Я хотел бы быть тем, кто мог сказать, что ему это не нужно», — объяснил Стайлс. По словам певца, он начал терапию пять лет назад — часть его психологической травмы связана с его участием в группе One Direction. Тогда он постоянно пытался угодить людям, чтобы поддерживать свой дружелюбный образ.

Ранее Гарри Стайлс обнародовал трек-лист его будущего альбома под названием Harry’s House. Релиз пластинки запланирован на 20 мая 2022 года.

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