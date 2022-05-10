Москва, , 17:11 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал идею главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные активы РФ Украине, чтобы «оплатить восстановление» после окончания военной спецоперации.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

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«Воровство, которое даже не пытаются скрыть», — сказал он на пресс-конференции 10 мая.

По его словам, для Запада такие действия становятся уже вроде привычки. В пример он привел ситуацию с заморозкой афганских средств, которые западные страны хотят пустить не на нужды жителей Афганистана, а на цели, не связанные с восстановлением.

Заместитель Лаврова Александр Грушко назвал предложение Борреля беззаконием.

После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на РФ. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По данным министра финансов РФ Антона Силуанова, это около 300 млрд долларов.

В ответ Россия запретила иностранным инвесторам выводить средства из ее финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем 500 млрд долларов.