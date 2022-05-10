Москва, , 17:06 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина «не проглотит» отказа в статусе кандидата на вступление в ЕС, отметила, что Киев ранее «глотал» такие отказы.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Глава МИД Украины Кулеба: «Если мы не получим статус кандидата, то это может значить одно — Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим». До этого глотали же, ведь неплохо получалось», — написала она в Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС и надеется получить ответ по статусу кандидата для Украины в июне.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, а то и десятилетий.