Новосергиевский район, Оренбургская область, , 17:05 — REGNUM В Новосергиевском районе Оренбургской области женщина 1941 года рождения получила ожоги в результате попытки отключить электрическую печь из сети. Пострадавшую госпитализировали, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

У гражданки зафиксированы ожоги спины, живота, груди, а также верхних и нижних конечностей. Сейчас медики оказывают ей помощь.

Полиция проводит проверку по факту несчастного случая. Устанавливаются все обстоятельства этого происшествия.