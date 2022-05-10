Лос-Анджелес, США, , 17:00 — REGNUM Компания HBO поделилась трейлером четвёртого сезона шоу «Мир Дикого Запада». Об этом 10 мая пишет «Канобу».

Судьба андроидов Цитата из т/с «Мир Дикого Запада». реж Джонатан Нолан. 2016. США

В новый сезон войдут восемь эпизодов. Релиз шоу состоится 26 июня 2022 года. К своим ролям вернулись Эван Рэйчел Вуд, Тандиве Ньютон, Эд Харрис, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Люк Хемсворт, Аарон Пол и другие.

Ранее звезда «Мира Дикого Запада» Тандиве Ньютон отказалась от участия в фильма «Супер Майк: Последний танец». Причиной этого стал её развод с мужем, режиссёром Олом Паркером.

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