Лос-Анджелес, США, 10 мая, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Компания HBO поделилась трейлером четвёртого сезона шоу «Мир Дикого Запада». Об этом 10 мая пишет «Канобу».

Цитата из т/с «Мир Дикого Запада». реж Джонатан Нолан. 2016. США Судьба андроидов

В новый сезон войдут восемь эпизодов. Релиз шоу состоится 26 июня 2022 года. К своим ролям вернулись Эван Рэйчел Вуд, Тандиве Ньютон, Эд Харрис, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Люк Хемсворт, Аарон Пол и другие.

Ранее звезда «Мира Дикого Запада» Тандиве Ньютон отказалась от участия в фильма «Супер Майк: Последний танец». Причиной этого стал её развод с мужем, режиссёром Олом Паркером.