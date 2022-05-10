Лондон, , 16:57 — REGNUM Спецслужбы Великобритании полагают, что Россия стояла за серией кибератак на Украину. Об этом говорится в опубликованном заявлении Форин-офиса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

«Великобритания, ЕС, США … сегодня объявили, что РФ стояла за серией кибератак после начала возобновленного вторжения на Украину. Последняя атака на коммуникационную компанию Viasat на Украине имела широкие последствия для континента, нарушив работу ветроэлектростанций и интернет — пользователей в Центральной Европе», — отмечается в сообщении.

Утверждается, что спецслужбы Великобритании и США полагают, что именно Россия стояла за атакой на Viasat 24 февраля. МИД Британии утверждает, что кибератака началась за час до начала военной спецоперации РФ на Украине.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании полагает, что российская военная разведка «почти точно была вовлечена» в атаки 13 января на правительственные сайты Украины и установку хакерской программы для взлома Whispergate.

Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам, а также выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами.