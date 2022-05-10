Братислава, , 16:51 — REGNUM Присутствовать на онлайн-выступлении президента Украины Владимира Зеленского, которое должно пройти 10 мая перед депутатами Национально совета Словакии, отказался лидер парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо. Об этом сообщила местная газета Pravda.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Фицо отметил, что он не желает присутствовать на выступлении Зеленского, который наносит ущерб «интересам Словакии». По его словам, слушать того, кто «ежедневно лжёт», не стоит.

«Меня там (на мероприятии) точно не будет», — сказал политик журналистам.

Лидер парламентской оппозиции выразил возмущение словами Зеленского, что поставки нефти и газа из РФ в Словакию могут быть остановлены.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что достичь договорённости по шестому пакету санкций против РФ не удалось странам ЕС на переговорах 8 мая.