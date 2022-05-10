Братислава, 10 мая, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Присутствовать на онлайн-выступлении президента Украины Владимира Зеленского, которое должно пройти 10 мая перед депутатами Национального совета Словакии, отказался лидер парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо. Об этом сообщила местная газета Pravda.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Фицо отметил, что он не желает присутствовать на выступлении Зеленского, который наносит ущерб «интересам Словакии». По его словам, слушать того, кто «ежедневно лжёт», не стоит.

«Меня там (на мероприятии) точно не будет», — сказал политик журналистам.

Лидер парламентской оппозиции выразил возмущение словами Зеленского, что поставки нефти и газа из РФ в Словакию могут быть остановлены.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что достичь договорённости по шестому пакету санкций против РФ не удалось странам ЕС на переговорах 8 мая.