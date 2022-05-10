Мадрид, 10 мая, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с 32-летним испанским центральным защитником Начо Фернандесом до конца сезона 2023/24. Об этом 10 мая сообщило испанское издание Marca.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки сборной России Юрий Жирков и сборной Испании Начо Фернандес

Строит напомнить, что действующее соглашение Начо со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Начо Фернандес принял участие в 25-ти турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Севильи», «Гранады» и «Алавеса», а также получил шесть желтых карточек.