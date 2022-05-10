Москва, , 16:50 — REGNUM Российское подразделение Universal, занимающееся прокатом фильмов компании Warner Bros., впервые с марта 2022 года обновило график релизов. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Бюллетеня кинопрокатчика» 10 мая.

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Новые даты выхода получил ряд картин — мультфильм «Суперпитомцы» (28 июля 2022 года), киноленты «Чёрный Адам» (20 октября 2022 года), «Шазам! 2» (22 декабря 2022 года), «Аквамен и потерянное царство» (16 марта 2023 года), «Флэш» (22 июня 2023 года), «Мег 2» (3 августа 2023 года) и «Вилли Вонка» (14 декабря 2023 года). Однако пока неизвестно, собирается ли Warner Bros. вернуться на российский рынок уже в июле 2022 года или нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент отдела международного кинопроката Warner Bros. Эндрю Криппс рассчитывает на возобновление деятельности студии в России. «За последние несколько лет мы все научились жить в неизвестности, в том числе из-за закрытых кинотеатров по всему миру. Случившееся произошло по другой причине, и мы должны надеяться на какое-то подобие решения», — заявил он.

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