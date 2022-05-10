Ханты-Мансийск, , 16:48 — REGNUM Команда из Югры досрочно выиграла женский чемпионат России по шахматам. который проходит в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Чемпионки и их тренер Пресс-служба губернатора ХМАО

В восьмом туре женского чемпионата команда из Югры выиграла у команды «Звёздочки» из Новосибирской области со счетом 2,5:1,5, став недосягаемой для соперниц. В заключительном, девятом туре, команда из Югры встретится с командой из Санкт-Петербурга, сообщается на сайте ФШР.

«Знакомлю вас с нашими чемпионками — Ольга Гиря, Лея Гарифуллина, Марина Гусева, Баира Кованова и Наталья Погонина. Тренер женской сборной команды Югры по шахматам — Павел Лобач. Поздравляю с победой. Так держать! Ура!» - написала у себя на странице губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Как рнее сообщало ИА REGNUM, в Югре в 2020 году должна была состояться мировая Шахматная Олимпиада и конгресс FIDE. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции грандиозным планам сбыться не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Шахматная олимпиада в Югре переносится из-за пандемии