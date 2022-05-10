Виго, Испания, 10 мая, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Sport.es, руководство каталонской «Барселоны» готово активировать опцию выкупа 27-летнего испанского флангового защитника «Сельты» из Виго Хавьера Галана.

«Барселона»

По информации источника, сумма выкупа Галана составит 18 миллионов евро. При этом трансферная стоимость 27-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

За «Сельту» Галан выступает с 31 июля 2021 года после перехода из «Уэски» за 4 миллиона евро. Текущее соглашение испанца с «небесными» рассчитано до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне Хавьер Галан принял участие в 34-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя результативными передачами и получит семь желтых карточек.