Бирмингем, Великобритания, , 16:41 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, каталонская «Барселона» продаст 29-летнего атакующего полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в «Астон Виллу» за 20 миллионов евро.

Филиппе Коутиньо Athletic-bilbao.ru

В текущем сезоне Коутиньо, выступая за «Астон Виллу» из Бирмингема на правах аренды, принял участие в пятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Коутиньо выступает за «Барселону» с 8 января 2018 года после перехода из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро, а соглашение бразильца с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.