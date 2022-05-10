Москва, 10 мая, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Исполнитель Валерий Меладзе высказался относительно новостей о его отъезде во Францию и об отказе от звания народного артиста России. Певец опубликовал пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 10 мая.

NatashaEgorova98 Валерий Меладзе

Меладзе назвал информацию фейком и «абсолютной неправдой». «Вся объективная информация только на официальных аккаунтах», — добавил он.

Ранее Валерий Меладзе спел на частном концерте в Санкт-Петербурге, несмотря на слухи о том, что он не сможет этого делать после своих высказываний относительно спецоперации. По информации ряда телеграм-каналов, стоимость выступления оценивается в €70 тыс.