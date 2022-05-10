Москва, 10 мая, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Сегодня, 10 мая, в Динамо на стадионе «ВТБ Арена» «Динамо» в матче полуфинала Кубка России сезона 2021/22 встретится с «Аланией» из Владикавказа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Диего Лаксальт, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Себастьян Шиманьский, Никола Моро, Денис Мааров, Федор Смолов.

«Алания»: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Давид Шавлохов, Хетаг Хосонов, Алан Хабалов, Абу-Саид Эльдарушев, Аллон Бутаев, Давид Кобесов, Азамат Засееве, Алан Хугаев, Батраз Гурциев.

На пути к полуфиналу Кубка России подопечные Сандро Шварца обыграли ставропольское «Динамо» (6:0), «Оренбург» (3:0), «Нижний Новгород» (3:0) и «Балтику» из Калининграда (1:1, 5:4 по пенальти).